Kağıt havlu, soğanın yüzeyinde oluşan fazla nemi emerek küf ve çürüme riskini azaltıyor. Uzmanlar, her soğanın ayrı ayrı kağıt havluya sarılmasını ve buzdolabının sebzelik bölümünde saklanmasını öneriyor. Bu yöntem sayesinde soğanların raf ömrü uzarken tazeliğini daha uzun süre koruyabildiği belirtiliyor.

PLASTİK POŞETTE SAKLAMAYIN

Uzmanlara göre bütün soğanlar serin, kuru ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edilmeli. Plastik poşetler hava dolaşımını engellediği için içeride nem oluşmasına neden oluyor ve bu durum soğanların daha hızlı yumuşayıp bozulmasına yol açabiliyor.

Ayrıca soğanların patateslerle birlikte saklanması da tavsiye edilmiyor. Patateslerin yaydığı nem ve gazlar, soğanların daha kısa sürede çürümesine neden olabiliyor.

KAĞIT HAVLU NEMİ EMİYOR

Tatlı soğanlar, diğer soğan türlerine göre daha fazla su içerdiği için bozulmaya daha yatkın oluyor. Kağıt havlu ise bu fazla nemi emerek soğanın kuru kalmasına yardımcı oluyor. Böylece küflenme, yumuşama ve çürüme riski önemli ölçüde azalıyor.

Uzmanlar, kağıt havlunun nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmesini ve bozulmaya başlayan soğanların diğerlerinden ayrılmasını öneriyor. Doğru koşullarda saklanan tatlı soğanların haftalarca tazeliğini koruyabildiği belirtiliyor.