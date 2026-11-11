Kasım ayının ilk günlerinde yurt genelinde hissedilen, yer yer kar yağışı ve dondurucu soğukları beraberinde getiren hava dalgası çekiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tahmin haritalarına göre hava sıcaklıkları 11 Kasım'dan itibaren batı kesimlerden başlayarak yükselecek.

Güney ve batıdan gelen ılık hava akımlarıyla sıcaklıkların mevsim normalleri civarına, kuzey ve batı bölgelerde ise normallerin üzerine çıkması bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde görülen don, buzlanma ve pus, gündüz saatlerinde yerini ılıman ve açık havaya bırakacak.

LODOSLA SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Perşembe ve cuma günleri Marmara ve Ege'de saatte 40 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenen lodosun etkisiyle sıcaklıklarda belirgin artışlar öngörülüyor.

Cuma günü itibarıyla Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların 24 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ankara'da 18, İstanbul'da 21, İzmir'de ise 24 derece civarında sıcaklık tahmin ediliyor.

HAFTA SONU YER YER SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışlı hava sistemi büyük ölçüde etkisini kaybetse de cumartesi ve pazar günleri Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak geçişleri görülecek.

Tahminlere göre bu yağışlar, önceki haftadaki gibi kış soğuklarını getirmeyecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.