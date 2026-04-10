Yurt genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından, Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu beklentilerini paylaştı. Nisan ayının ortasında kış koşullarını aratmayan hava olaylarının yaşanacağını belirten Öztel'in değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar şu şekilde:
PEK ÇOK ŞEHİRDE KAR YAĞACAK
Soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bursa'nın yüksekleri, Eskişehir-Afyonkarahisar arası, Batı Karadeniz dağları ve Akdeniz'in iç kesimlerindeki Toros Dağları'nın beyaz örtüyle kaplanacağı tahmin ediliyor. Aksaray, Kayseri ve Sivas'ın yükseklerinin yanı sıra Doğu Anadolu genelinde 3 gün boyunca sürecek kar yağışının, kış aylarında olduğu gibi şehirlerarası ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Karadeniz'in yayla ve köy yollarında, özellikle Trabzon ve Rize'de hafta sonu ulaşımın kar nedeniyle riskli hale gelebileceği vurgulanıyor.
Ankara, Eskişehir, Manisa ve Kütahya gibi Anadolu'nun batı kesimlerinde zayıf kar geçişleri öngörülüyor. Başkent Ankara'da sıcaklıkların gece saatlerinde yer yer -4°C'ye kadar düşmesi ve 10-11 Nisan tarihlerinde seyirlik de olsa kar yağışı görülmesi bekleniyor.
HAFTA SONU İSTANBULLULAR ÜŞÜYECEK
Marmara ve Ege bölgeleri de soğuk havanın etkisini yakından hissedecek. İstanbul'da hafta sonu aralıklarla kısa süreli yağmur geçişleri beklenirken, havanın büyük ölçüde kuru ancak soğuk geçeceği öngörülüyor. Gün içinde hissedilen sıcaklığın 8-10°C dolaylarında kalacağı tahmin ediliyor. İzmir ve kıyı Ege'de ise parçalı bulutlu ve güneşli ancak mevsim normallerine göre serin (14-15°C) bir havanın hakim olması bekleniyor.
SICAK HAVA DALGASI İÇİN 14 NİSAN İŞARET EDİLDİ
Mevcut soğuk hava dalgasının ardından yurdu ani bir ısınma bekliyor. 14-19 Nisan tarihleri arasında Libya üzerinden Türkiye'ye gelecek sıcak hava akımlarıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede artacak. Ay ortasından itibaren İstanbul'da termometrelerin 20°C'yi, İzmir, Antalya ve Adana gibi güney illerinde ise 25-30°C'yi bulması öngörülüyor. Uzmanlar, nisan ayına özgü bu sıcaklık dalgalanmalarının ay sonuna kadar özellikle Marmara ve Batı Karadeniz çevrelerinde sürebileceğini belirtiyor.