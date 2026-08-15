Antalya’da Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmenin soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin incelemesinde depoda tavuk ürünlerinin yanı sıra hazır döner, salam ve sucuk gibi çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu belirlendi.

SON TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER TESPİT EDİLDİ

Yaklaşık 1 tonluk ürün grubu üzerinde yapılan kontrollerde bazı gıdaların son tüketim tarihlerinin geçtiği, bazılarının ambalajlarının bozulduğu tespit edildi.

Bazı ürünlerde ise içeriğin ne olduğu ve üretim tarihinin ne zaman gerçekleştiğini gösteren zorunlu etiket bilgilerinin bulunmadığı belirlendi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Tespitlerin ardından işletme hakkında ilgili kurumlar tarafından cezai işlem uygulandı. El konulan ürünler, Aksu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince depodan alınarak imha sürecine gönderildi.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, vatandaşların sağlığını riske atabilecek tarihi geçmiş, ambalajı bozulmuş veya gerekli bilgileri taşımayan ürünlerin satışına izin verilmeyeceğini belirterek denetimlerin sürdürüleceğini ifade etti.