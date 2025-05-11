Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için yaptığı tahminlerde sıcaklığın düşeceği yönünde uyarıda bulundu.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR! BAZI BÖLGELERDE YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Buna göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya'nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa'nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR BU KEZ RUSYA TARAFINDAN GELİYOR! SERİN HAVA ETKİLİ OLACAK

Ayrıca yeni haftada Rusya tarafından gelecek olan rüzgarlar sıcaklığı düşürecek ve serin bir hava etkili olacak.

ANKARA VE İSTANBUL İÇİN UYARI

Ankara ve İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Geçen hafta 28 dereceleri bulan sıcaklıklar, bu hafta 20'lere çekilecek.

Ankara'da parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık ise 20 derece seviyelerinde olacak.

İstanbul'da da havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklık ise 20 derece seviyelerinde seyredecek.