Bazı köpek ırkları sıcak havalarda zorlanırken, sıcaklıklar düştüğünde kendilerini çok daha rahat hisseder. Özellikle soğuk iklimlerde yaşamaya ve çalışmaya uyum sağlayan bu köpekler; kökenleri, vücut yapıları ve kalın tüyleri sayesinde düşük sıcaklıklara karşı daha dayanıklıdır.

Kalın ve çoğu zaman çift katmanlı kürke sahip olan bu ırklar, kış aylarında uzun yürüyüşlerden ve açık hava aktivitelerinden keyif alabilir. Soğuk havalarla özdeşleşen en dikkat çekici beş köpek ırkı ise şöyle:

Sibirya Kurdu

Sibirya Kurdu, kar ve soğuk hava denildiğinde akla gelen ilk köpek ırklarından biridir. Kökeni, atalarının çok düşük sıcaklıklarda yaşadığı ve çalıştığı Kuzeydoğu Asya'ya dayanır.

Kalın ve çift katmanlı kürkü, vücudunu soğuğa karşı korurken güçlü ve dayanıklı yapısı da zorlu hava koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olur. Son derece aktif olan Husky'ler, serin havalarda uzun yürüyüşlerden ve açık hava aktivitelerinden büyük keyif alabilir.

Buna karşılık sıcak yaz aylarında çok daha dikkatli olunması gerekir. Köpeğin gölgede tutulması, yeterli miktarda suya erişebilmesi ve özellikle günün en sıcak saatlerinde yoğun egzersizden kaçınılması önemlidir.

Alaska Malamutu

Alaska Malamutu, sert kuzey koşullarında yaşamak ve çalışmak üzere geliştirilen güçlü köpek ırklarından biridir. Son derece kalın çift katmanlı kürkü, düşük sıcaklıklara karşı önemli bir koruma sağlar.

İri ve kaslı yapısıyla dikkat çeken Malamutlar, geçmişte ağır kızakları çekmek de dahil olmak üzere çeşitli işlerde kullanılmıştır. Bu nedenle enerjik ve dayanıklı bir yapıya sahiptirler.

Soğuk havalarda açık havada vakit geçirmekten ve egzersiz yapmaktan keyif alabilirler. Yoğun tüyleri, özellikle mevsimsel tüy dökme dönemlerinde düzenli bakım gerektirir. Kalın kürkleri nedeniyle sıcak havalarda ise daha kolay zorlanabilirler.

Bernese Dağ Köpeği

İsviçre kökenli Bernese Dağ Köpeği, geçmişte çiftliklerde çeşitli görevlerde kullanılan güçlü bir çalışma köpeğidir. Uzun ve yoğun çift katmanlı kürkü, soğuk hava koşullarına karşı doğal bir koruma sağlar.

Büyük ve güçlü olmasına rağmen, bazı kuzeyli çalışma köpekleri kadar yoğun egzersiz ihtiyacı bulunmaz. Yine de günlük yürüyüşlere ve açık havada vakit geçirmeye ihtiyaç duyar.

Özellikle kış aylarında serin havalarda rahatça dışarıda vakit geçirebilir. Kalın kürkü nedeniyle sıcak havalarda daha dikkatli olunması gerekir. Yüksek sıcaklıklarda aşırı egzersizden kaçınılmalı ve serin bir ortam sağlanmalıdır.

Newfoundland

Newfoundland cinsi köpekler, Kanada'nın Newfoundland adasından köken alır. Geçmişte özellikle balıkçılara yardımcı olmak için kullanılan bu büyük köpekler, güçlü yapıları ve yüzme yetenekleriyle tanınır.

Kalın ve su geçirmez çift katmanlı tüyleri, onları hem soğuk hem de ıslak hava koşullarına karşı korur. Son derece iyi yüzücü olan Newfoundland'lar, soğuk suda çalışmaya da uyum sağlamıştır.

Büyük cüsseleri ve yoğun tüyleri nedeniyle genellikle sıcak havalara kıyasla soğuk havaları daha kolay tolere ederler. Ancak bu durum, çok düşük sıcaklıklarda sınırsız süre boyunca dışarıda kalabilecekleri anlamına gelmez.

Soğuğa dayanıklılık her köpekte aynı değil

Bir köpeğin soğuk havaya ne kadar dayanabileceği yalnızca ırkına ve tüylerinin kalınlığına bağlı değildir. Yaşı, sağlık durumu, fiziksel kondisyonu ve bireysel özellikleri de önemli rol oynar.

Bu nedenle soğuğa dayanıklı olarak bilinen ırklarda bile aşırı soğuklarda dikkatli olunmalıdır. Köpeğin titremesi, huzursuz olması, yürümek istememesi veya sürekli sıcak bir yere yönelmesi üşüdüğünün işareti olabilir.

Kısacası bu ırklar soğuk havalara diğer birçok köpekten daha iyi uyum sağlayabilir. Ancak hiçbir köpek, düşük sıcaklıklarda uzun süre boyunca gözetimsiz bırakılmamalıdır.