Soçi Belediye Başkanı Andrey Proşunin, 25 Kasım'da düzenlenen basın toplantısında kentteki deneysel muz üretiminden 150 kilogramlık ilk hasadın elde edildiğini açıkladı. Başarılı sonuçların ardından üretimin genişletilmesi planlanırken Rusya'nın farklı bölgelerinde de benzer projeler yürütülüyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SERADA 15 ÇEŞİT MUZ YETİŞTİRİLİYOR

Soçi'deki "100 Hektar" isimli tarım işletmesinde yürütülen proje kapsamında ilk muz fideleri 2025 yılında dikildi. 600 metrekarelik alanda kurulan yapay zeka destekli iklim kontrol sistemi sayesinde tropikal meyvelerin yetişmesine uygun ortam oluşturuldu.

Seralarda 15 farklı muz çeşidi yetiştirilirken muzun yanı sıra papaya ve çarkıfelek meyvesi üretiminde de başarılı sonuçlar elde edildi.

Hasat edilen muzlar, gıda güvenliği ve kalite standartlarına uygunluğunun belirlenmesi için laboratuvar incelemesine gönderildi. Yapılan analizlerde Soçi'de yetiştirilen muzların yaygın olarak ithal edilen muzlara kıyasla daha yüksek potasyum içeriğine sahip olduğu belirlendi.

BU YIL 1,3 MİLYON TON MUZ İTHAL ETTİ

Dünyanın en büyük muz ithalatçıları arasında yer alan Rusya, yılın başından 15 Kasım'a kadar yaklaşık 1,3 milyon ton muz ithal etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artan ithalatın 1,2 milyon tonu Ekvador'dan gerçekleştirildi.

Ülkede kişi başına yıllık muz tüketimi yaklaşık 10 kilogramı bulurken Ekvador'un yanı sıra Çin, Vietnam ve Kosta Rika gibi ülkelerden de muz tedarik ediliyor.

Soçi'deki üretim henüz deneysel aşamada olduğu için elde edilen ürünler ticari talebi karşılayacak miktara ulaşmadı. Ancak yerel yönetim, başarılı sonuç veren sera projesinin kapsamını genişleterek tropikal ve subtropikal meyve yetiştiriciliğini bölgenin önemli tarımsal faaliyetlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.