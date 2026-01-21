İşçilerin tazminat haklarına bir yenisi daha eklendi. Yargıtay iş yerinde üşüyen çalışanın tazminat alabileceğine hükmederek emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Türkiye yazarı İsa Karakaş söz konusu davayı bugünkü köşesine taşıdı.

"ÜŞÜYEN TAZMİNAT ALIP GİDEBİLİR"

Karakaş, "Dikkat ısınma problemi olan iş yerinde çalışan, tazminatını alıp kapıyı çekip gidebilir! Yargıtay’ın vermiş olduğu emsal nitelikteki karar, çalışma hayatında önemli bir dönüm noktası." dedi.

"ISINMA LÜKS DEĞİL ANAYASAL ZORUNLULUK"

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

Bu karar sadece bir alacak davası sonucu değildir. Aynı zamanda çalışma hayatında iş yeri şartlarının işçinin soğuk havalarda ısınma ihtiyacını karşılayarak sağlığını muhafaza edecek şekilde sağlanması bir lüks değil, anayasal bir zorunluluk olduğunu tescil etti. Bu bağlamda hiçbir işveren, "şartlar böyle, işine gelirse" diyerek işçisini fiziksel sefalete mahkûm edemeyecek.

İş yerinde merkezî bir ısıtma sistemi yok! Çalışanlar, dondurucu kış günlerinde kendi imkânlarıyla ısınmaya çalışıyor, kat kat giyinerek mesai dolduruyor.

Netice ne mi oldu? Sürekli hastalanan, hastanelik olan ve vücut direnci çöken bir işçi. Üstelik bu işçi "Sağlığım elvermiyor, ayrılmak istiyorum" dediğinde yönetimin sessizliğiyle karşılaşıyor.

YARGITAY TAZMİNATA HÜKMETTİ

Nihayetinde "istifa" etmek zorunda kalan işçiye, yerel mahkeme başlangıçta "Kendi isteğinle çıktın, tazminat alamazsın" diyor. Ancak temyiz aşamasında Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu. İşçiyi haklı buldu.