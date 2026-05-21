cDoğu Karadeniz’in en önemli geçim kaynaklarından biri olan yaş çayda 2026 sezonu resmen başladı. ÇAYKUR, birinci sürgün yaş çay alım kampanyasının açıldığını duyurdu. Son haftalarda bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle mayıs sürgününde yaklaşık 10-12 günlük gecikme yaşanırken, üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çay bahçelerine girdi.

AKÜLÜ MOTORLAR HASATTA YAYGINLAŞTI

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun başta olmak üzere yaklaşık 830 bin dekarlık alanda sürdürülen yaş çay üretiminde, yaklaşık 1 milyon üretici aile sezonun ilk hasadı için bahçelerde mesaiye başladı. Geçmiş yıllarda yoğun olarak kullanılan geleneksel çay makaslarının yerini ise artık akülü çay toplama motorları almaya başladı. Dik yamaçlarda gerçekleştirilen yoğun hasat çalışmaları dron kameralarıyla havadan görüntülendi.

“BU YIL REKOLTEDEN UMUTLUYUZ”

Soğuk havanın sürgünü geciktirdiğini ancak üretim açısından olumlu bir tablo beklediklerini ifade eden Bünyamin Arslan, "Havaların soğuk gittiği aşikar; çayda 10-12 günlük bir gecikme var ve yavaştan bir hasat başladı. Soğuk havaları geçtiğimiz yıllarda da yaşadık. Çok şükür bu yıl çay filiz vermeden soğuk hava etkili oldu. Geçen yıl soğuklardan kaynaklı don ve yanma yaşanmış, rekoltede yüzde 10-12 gibi bir düşüş olmuştu. Bu yılsa çay arazilerinde aşırı bir yanma gözlemlemiyoruz. Ufak tefek yanmalar olabilir ancak 19 Mayıs, Karadeniz Bölgesi'nin yaza giriş kapısı gibidir. İnşallah çayımız biraz geç geldi ama bu yıl iyi bir rekolte yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

ÜRETİCİLER KONTENJAN ENDİŞESİ YAŞIYOR

Hasada akülü motorla başladığını belirten üretici Hatice Kurt, "Çay sezonu bugün itibarıyla başladı ve ilk sürgün 20-25 gün kadar sürecek. Çayımızı rahat bir şekilde satmak istiyoruz, kontenjan uygulanırsa biraz sıkıntı oluyor. Çayı motorla topluyorum; onunla hasat daha kolay ve rahat geçiyor" ifadelerini kullandı.

“ÇAY TARIMI HALA KAZANDIRIYOR”

Genç üreticilerden Ceyhun Can Kurt ise çay üretiminin ekonomik açıdan önemli bir gelir sağladığını belirterek, "Hava çok güzel olduğu için bahçeye girip, çayımızı topladık ve özel sektöre sattık. Herkes kendi çayını toplasın. Ben çay toplamayı seviyorum, bu işte çok para var" diye konuştu.

SOĞUK HAVA HASADI GECİKTİRDİ

Üretici Ümmühan Kanbur, "Çay soğuktan dolayı olgunlaşamadı ve biraz geç kaldı. Biz dün başladık, bugün de kampanya açıldı, mutluyuz. Çay, Rize'nin en büyük gelir kaynağı. 30-35 gün boyunca tarladayız" dedi.

Üreticilerden Erol Yılmaz da "Kampanya açıldı, biz de hasada başladık. Havalar soğuk gittiği için mayıs çayı biraz zayıf ve geç kaldı" sözleriyle sezonun gecikmeli başladığını dile getirdi.