KÖYE YERLEŞTİ SAKİN YAŞAM SÜRDÜ

"Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla" ve "Kargalar" gibi şarkılarla hafızalara kazınan sanatçı, son albümünü 2015 yılında yayımlamıştı. Müziğe ara veren Tekin, daha sonra Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşerek sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.