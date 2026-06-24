BİR DÖNEMİN EFSANE İSİMLERİNDENDİ
Rock müziğinin sevilen isimlerinden Özlem Tekin, kariyerinin en parlak döneminde aldığı sürpriz kararla gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmişti.
KÖYE YERLEŞTİ SAKİN YAŞAM SÜRDÜ
"Hep Yek", "Dağları Deldim", "Sen Anla" ve "Kargalar" gibi şarkılarla hafızalara kazınan sanatçı, son albümünü 2015 yılında yayımlamıştı. Müziğe ara veren Tekin, daha sonra Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşerek sakin bir yaşam sürmeye başlamıştı.
MUHTAR AZASI OLMUŞTU
Yaşamını Bodrum'da sürdüren Tekin, Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde muhtar azası seçildi. Uzun yıllardır ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan Tekin, yıllar sonra ilk kez objektiflere yansıdı.
Bir dönem çiftlik hayatı yaşayan ve köyde muhtar azası olarak görev yaptığı öğrenilen Tekin'in, daha sonra Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına taşındığı belirtilmişti.
Günün Trend Haberleri
YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
Umut Ünver'in haberine göre; uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Özlem Tekin, evinin bahçesinde oturduğu sırada görüntülendi. Ünlü sanatçının, kameraları fark etmesinin ardından içeri girdiği görüldü.
Yıllardır sessizliğini koruyan Tekin'in son hali ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.