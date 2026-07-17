ŞÖHRET YOLCULUĞU BİR YARIŞMAYLA BAŞLADI
İlyas Yalçıntaş, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması tutuklandı haberleriyle gündeme gelirken müzik dünyasına adım attığı yıllar da merak konusu oldu. Yalçıntaş, 2014 yılında yayınlanan X Factor Türkiye yarışmasındaki performansıyla tanınmış, özellikle "İncir" şarkısıyla büyük beğeni toplamıştı.
YARIŞMA ERKEN FİNAL YAPMIŞTI
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın kariyerindeki dönüm noktası, 2014 yılında katıldığı X Factor Türkiye yarışması oldu. Dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan "The X Factor" formatının Türkiye uyarlaması olan yarışma erken final yapsa da yarışmada hafızalarda kalan isim Yalçıntaş olmuştu.
Yaklaşık 2 milyon liralık büyük ödül için yarışmacıların sahne aldığı programda jüri koltuğunda dönem dönem farklı isimler yer aldı. İlk jüri kadrosunda Mustafa Ceceli, Ziynet Sali, Ömer Karacan ve Armağan Çağlayan bulunurken daha sonra jüri değişikliğine gidildi. İlyas Yalçıntaş, yarışmada seslendirdiği "İncir" şarkısıyla büyük çıkış yakaladı. Duygusal performansı sırasında jüri üyelerinin etkilendiği, stüdyoda duygu dolu anların yaşandığı anlar izleyicilerin hafızasında yer etti.
İLYAS YALÇINTAŞ SON HALİ
X Factor Türkiye, beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle 2014 yılında 12. bölümüyle ekran macerasını tamamladı ve yarışmada resmi birinci açıklanmadı. Ancak programdan akıllarda kalan isimlerden biri İlyas Yalçıntaş oldu.
Yarışmanın ardından müzik kariyerine devam eden Yalçıntaş, yayımladığı şarkılar ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle "İncir" şarkısı, sanatçının kariyerinin başlangıcındaki en önemli eserlerden biri olarak hafızalarda kaldı.
Günün Trend Haberleri
Son olarak uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla gündeme gelen İlyas Yalçıntaş'ın yıllar önceki yarışma görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.
İlyas Yalçıntaş'ın son hali ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Vücut geliştirmeye yönelen sanatçının yıllar içindeki değişimi, eski görüntüleriyle kıyaslanarak sosyal medyada çok sayıda yorum almıştı.
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