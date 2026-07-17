İLYAS YALÇINTAŞ SON HALİ

X Factor Türkiye, beklenen ilgiyi görmemesi nedeniyle 2014 yılında 12. bölümüyle ekran macerasını tamamladı ve yarışmada resmi birinci açıklanmadı. Ancak programdan akıllarda kalan isimlerden biri İlyas Yalçıntaş oldu.

Yarışmanın ardından müzik kariyerine devam eden Yalçıntaş, yayımladığı şarkılar ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle "İncir" şarkısı, sanatçının kariyerinin başlangıcındaki en önemli eserlerden biri olarak hafızalarda kaldı.