Yeşilçam'ın en sevilen yapımlarından biri olan 'Meraklı Köfteci'deki performansıyla hafızalarımızda yer eden Gölgen Bengü, o dönemde Kemal Sunal ile başrolü paylaşarak büyük bir çıkış yakalamıştı.

Gölgen Bengü, 'Meraklı Köfteci'den sonra ise 1977 yılında 'Aslan Bacanak' filminde 'Zeynep' karakteriyle yeniden karşımıza çıktı. Ancak bu filmden sonra Bengü, oyunculuk kariyerine son verip eğitim hayatına öncelik verme kararı aldı.

Sanat camiasından uzaklaşan Bengü, bakın şimdi ne yapıyor...

PROFESÖR OLDU

Gölgen Bengü, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, gittiği ABD'de yüksek lisans eğitimini North Carolina A&T State University'de tamamladı.

Bengü, Clemson University'de de doktorasını alarak akademik kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

"ÇOK DEĞİŞMİŞ"

Şu anda da New Jersey Institute of Technology'de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde profesör unvanıyla öğretim üyeliği yapan 70 yaşındaki Gölgen Bengü'nün son halini gören "çok değişmiş" yorumunu yapıyor.