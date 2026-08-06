'Dudaktan Kalbe' ve 'Kaybolan Yıllar' dizileriyle hafızalara kazınan Burak Hakkı, yıllar önce aldığı radikal kararla şehir yaşamını geride bırakıp Çanakkale'ye yerleşmişti. Oyunculuk kariyerini sürdüren Hakkı, yılın büyük bölümünü çiftliğinde geçirirken organik tarım ve ceviz üretimine de devam ediyor. Burak Hakkı'nın şöhret hayatına ara verip ceviz üretmesi onun kazancının da katlanmasını sağladı.

35 BİN METREKARELİK ÇİFTLİK KURDU

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü'nde 35 bin metrekarelik arazi üzerine çiftlik kuran Burak Hakkı, burada organik sebze, meyve ve ceviz üretimi yapıyor.

Yaklaşık bin ceviz ağacının bulunduğu çiftlikte üretim yapan oyuncu, her yıl hasat döneminde elde ettiği cevizleri satışa sunuyor. Hasatlarını ekim aylarında tamamlayan oyuncuya annesi de teyzesi de yardım ediyor.

"AĞAÇLARIMA ÇOCUK GİBİ BAKIYORUM"

Burak Hakkı, daha önce çiftlik hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada üretimin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemişti.

Ünlü oyuncu, "Burada her şeyi kendimiz yetiştiriyoruz. Elimizden geldiğince her şeyi kendimiz yapıyoruz, ata tohumuna dikkat ediyoruz. Ağaçlarıma çocuk gibi bakıyorum. Bine yakın ceviz ağacım var. Yılın altı ayını çiftlikte geçiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

HEM SETTE HEM TARLADA

Organik tarımla ilgilenirken oyunculuk kariyerini de sürdüren Burak Hakkı, fırsat buldukça kamera karşısına geçmeye devam ediyor.

Uzun yıllardır gözlerden uzak, doğayla iç içe bir yaşam süren oyuncu, çiftliğini ise "motive merkezi" olarak tanımlıyor.

CEVİZ HASADI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Her yıl düzenli olarak ceviz hasadı yapan Burak Hakkı'nın bu sezon için de hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi. Organik yöntemlerle yetiştirdiği cevizler ise her yıl yoğun ilgi görüyor.

ANNESİYLE 20 DÖNÜM SULAMA YAPTI

Yaklaşık 3 haftadır ceviz için hasat hazırlıklarına hız veren Burak Hakkı annesiyle sulama yaptı. 20 dönüm sulama yaptığını belirten Burak Hakkı'nın ürettiği cevizler geçen senelerde yoğun talep gördü. Ünlü isim yeni dizi ve film projelerinden gelen teklifleri de değerlendiriyor.