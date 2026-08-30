Yeşilçam'da "Ayşecik" serisiyle tanınan ve 2,5 yıllık oyunculuk kariyerinin ardından beyaz perdeye veda eden Sertan Acar'ın Kandıra Kerpe'deki yeni yaşamı görüntülendi. Oyunculuğu zirvedeyken bırakıp asli mesleği diş hekimliğine dönen eski jön, şimdilerde Kocaeli'de butik otel ve kafe işletmeciliği yapıyor.

YEŞİLÇAM'IN UNUTULMAZ JÖNÜ SİNEMAYA NASIL BAŞLADI?

Sertan Acar, 1970'li yıllarda ağabeyi Serkan Acar'ın aracılığıyla yapımcıların dikkatini çekerek sinema dünyasına adım attı. Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenci olduğu dönemde Zeynep Değirmencioğlu ile tanışan Acar, deneme çekimi dahi yapılmadan ilk başrol teklifini aldı.

"Bahar Çiçeği" filmiyle Ediz Hun ve Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle aynı seti paylaşan oyuncu, kısa sürede dönemin en çok aranan isimleri arasına girdi. Sokakta ve üniversitede gördüğü yoğun ilgi nedeniyle tanınır hale gelen Acar, zamanla bu durumun getirdiği baskıdan rahatsızlık duymaya başladı.

ŞÖHRETİN ZİRVESİNDEYKEN NEDEN OYUNCULUĞU BIRAKTI?

Sinema setleri ile diş hekimliği eğitimi arasındaki yoğun tempoyu sürdürmekte zorlanan Sertan Acar, 2,5 yıllık parlak kariyerin ardından radikal bir karar alarak oyunculuğu bıraktı. Son projelerini tamamladıktan sonra setlere tamamen veda eden Acar, tüm mesaisini diş hekimliğine ayırdı.

Emekliliğin ardından İstanbul'un kalabalığından uzaklaşma kararı alan eski oyuncu, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe beldesine yerleşti. Burada "KerpeDiem" adıyla bir butik otel açan Acar, aynı zamanda kafe işleterek ve hayvancılıkla ilgilenerek doğayla iç içe bir yaşam sürdürüyor.