2015 yılında Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Jeremy Mathieu, futbolu bıraktıktan sonra yeni hayatına bir spor mağazasında başladı. Eski futbolcu, mağazada bir reyonu yönetiyor ve aynı zamanda antrenörlük diploması almaya hazırlanıyor.

Fransa Milli Takımı ve Barcelona’nın eski savunmacısı Jeremy Mathieu, sosyal medyada yayılan bir fotoğrafla gündeme oturdu. Fransa’nın güneyinde, Marsilya yakınlarındaki Cabriès - Plan de Campagne bölgesindeki bir spor mağazasında çekilen karede, Mathieu mağaza yeleğiyle müşterilerle poz veriyor.

MAĞAZA TELEFON YAĞMURUNA TUTULDU

L'Equipe'in haberine göre; Fotoğrafın yayılmasının ardından mağazanın telefonları adeta kilitlendi. Mağaza, Mathieu’nun gerçekten kadroda olup olmadığı konusunda bilgi vermekten kaçınsa da, edinilen bilgilere göre eski futbolcu burada bir reyondan sorumlu olarak çalışıyor ve ekiplere liderlik ediyor.

SAHALARDAN TİCARETE, SESSİZCE GEÇİŞ

Futbol kariyerine Sochaux’ta başlayan Mathieu, Toulouse, ardından Valencia ve zirve noktası olan Barcelona ile büyük başarılar elde etti. Katalan ekibiyle 2015 yılında Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Fransız oyuncu, kariyerinin son yıllarını Sporting Lizbon ve amatör kulüp Luynes Sports’ta geçirdikten sonra 2023’te futbolu bıraktı.

2014 yazında 20 milyon Euro bonservis karşılığında Valencia'dan Barcelona'ya transfer olan ve 2017 yazında Sporting'in yolunu tutan Jeremy Mathieu emekli olmasının ardından kendine yeni bir iş buldu.

YENİ HEDEFİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK

Mathieu sadece mağazada çalışmakla kalmıyor, aynı zamanda futbol sahalarına bu kez teknik direktör olarak dönmeye hazırlanıyor. Kısa süre içinde antrenörlük kurslarına katılarak gerekli lisansları almayı planlıyor.

Futbolu zirvede bırakıp, hayatına sade bir şekilde devam eden Jeremy Mathieu’nun bu tercihi, sosyal medyada büyük takdir topladı.