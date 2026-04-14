Siyasi gündemi perdelemeye yönelik ünlü isimleri hedef alan uyuşturucu operasyonları hız kesmeden sürüyor.

KÖPEKLİ BASKIN

Önceki gece İstanbul Beşiktaş ve Etiler’deki popüler eğlence mekanlarına narkotik köpekleriyle yapılan operasyonda 17 isim gözaltına alındı. Samet Demirok (Fenomen), Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar (Marka danışmanı), Elif Karaaslan (eski hakem, fenomen), Ali Yaşar Koz (İşletmeci), Cansel Ayanoğlu (Fenomen), Aleyna Bozok (Oyuncu), Büşra Çakır (Fenomen), Özgür Gökçe (Şef), Fikret Aydoğdu (İşletmeci), Lena Ahsen Alkan (Fenomen), İrem Şişman (Miss Fashion TR 2.si), Mustafa Eyüp Çelik (Diş hekimi), Mustafa Aksakallı (İşletmeci), Cem Mirap (İşletmeci), Gizem Melisa Alagöz (Fenomen) ve Deniz Metin Yüksel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden eski hakem Elif Karaarslan, Cansel Ayanoğlu, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel, Ali Yaşar Koz ve Leha Ahsen Alkan tutuklandı, üç şüpheli içinse adli kontrol şartına hükmedildi.

Cem Adrian ve İlker İnanoğlu yurt dışında

Oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian’ın ise yurt dışında olduğu belirtildi. Adrian, iddialara kapıyı kapatarak, “Benim içim rahat, lütfen sizinki de öyle olsun” ifadelerine yer verdi. Adrian ayrıca, bir sene önce belirlenmiş konser programı sebebiyle Almanya Bremen’de bulunduğunu belirtti.