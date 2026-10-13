Fransız yarı iletken şirketi Soitec, Avrupa'nın yapay zekâ odaklı borsasında öne çıkan isimlerden biri olarak yatırımcıların dikkatini çekti. Şirketin hisseleri, ocak ayı başında yaklaşık 23 euro seviyesindeyken ekim ayında 154 euroya yaklaştı. Euronews'in aktardığına göre hissenin değeri bir yılda yaklaşık yüzde 570 arttı.

Bank of America, cuma günü Soitec hisselerine yönelik tavsiyesini “Nötr”den “Al”a yükseltti. Banka, hedef fiyatını 152 eurodan 300 euroya çıkararak mevcut seviyelerden yüzde 90'ın üzerinde yükseliş potansiyeline işaret etti.

Analistler, Soitec'in fotonik uygulamalarda kullanılan Photonics-SOI silikon plakalarının tedarikinde yaklaşık yüzde 95 pazar payına sahip olduğunu tahmin ediyor. Tayvan merkezli GlobalWafers gibi rakiplerin pazara girmeye çalıştığı belirtilirken Bank of America, Soitec'in teknolojik uzmanlığının ve uzun yıllara dayanan üretim deneyiminin şirketin konumunu korumasına yardımcı olabileceğini değerlendiriyor.

Fransa'nın Grenoble kenti yakınlarındaki Bernin'de faaliyet gösteren Soitec, doğrudan yapay zekâ işlemcileri üretmiyor. Şirket, diğer yarı iletken üreticilerinin çip üretiminde kullandığı özel silikon plakalar geliştiriyor. 1992'de Fransız araştırma kurumu CEA-Leti'den ayrılarak kurulan şirketin 2 binden fazla çalışanı ve 4 bin 700'ün üzerinde patenti bulunuyor.

Soitec'in öne çıktığı alanlardan biri, yapay zekâ veri merkezlerinde işlemciler arasında büyük miktarda verinin hızlı aktarılmasını sağlayan silikon fotonik teknolojisi. Geleneksel bakır bağlantılardan farklı olarak ışık kullanan bu teknoloji, veri aktarımını hızlandırırken enerji tüketimini azaltma potansiyeli taşıyor.

Bank of America, fotonik çiplerde ihtiyaç duyulan toplam silikon plaka alanının 2026-2030 döneminde yıllık yaklaşık yüzde 60 büyümesini bekliyor. Soitec de eylül ayında yaptığı değerlendirmede, fotonik gelirlerinin Mart 2027'de sona erecek mali yılda bir önceki yılın 2,5 ila 3 katına ulaşabileceğini öngördü.

Şirket ayrıca eylül çeyreğinde toplam gelirinin yaklaşık yüzde 50 artmasını beklediğini açıkladı. Soitec'in, fotonik alanındaki en büyük yaklaşık 10 müşterisinden sekiziyle çok yıllı kapasite anlaşmaları yapmayı hedeflediği de belirtildi. Bu anlaşmaların gelecekteki talebi daha öngörülebilir hale getirmesi bekleniyor.

Soitec, yakın zamana kadar gelirlerinin yaklaşık yarısını akıllı telefon sektöründen elde ediyordu. Ancak şirketin Edge & Cloud AI birimi, haziran çeyreğinde toplam satışların yüzde 57'sini oluşturdu. Bank of America, fotonik gelirlerinin 2026 mali yılındaki 92 milyon euro seviyesinden 2029 mali yılında yaklaşık 680 milyon euroya çıkmasını bekliyor. Bu tutarın, şirketin öngörülen 1,43 milyar euroluk toplam gelirinin yaklaşık yarısına karşılık gelmesi bekleniyor. Fotonik faaliyetlerinin geçen mali yıldaki toplam gelir içindeki payı ise yüzde 16 düzeyindeydi.

Banka, fotonik ürünlerinin hammadde maliyetleri çıkarıldıktan sonra her 1 euroluk satış başına yaklaşık 80 sent katkı sağladığını tahmin ediyor. Şirketin diğer ürünlerinde bu tutarın 56 sent olduğu belirtiliyor. Fotonik ürünlerin gelirler içindeki payının artmasıyla Soitec'in brüt kâr marjının 2026 mali yılındaki yüzde 16 seviyesinden 2029 mali yılında yüzde 44'e yükselmesi bekleniyor. Bank of America, 2026 mali yılındaki yüzde 16'lık brüt kâr marjının şirket açısından en düşük seviyeyi temsil ettiğini değerlendiriyor. Bankanın 2029 mali yılı için hisse başına 10,62 euro kâr tahmini, Visible Alpha analistlerinin konsensüs beklentisinin yaklaşık yüzde 71 üzerinde bulunuyor.

Soitec'in hızlı yükselişi, finansal görünümündeki zayıflıkla tezat oluşturuyor. Soitec'in 2026 mali yılında yıllık geliri yüzde 34 düşerek 592 milyon euroya geriledi. Mobil iletişim alanındaki satışları yüzde 43 geriledi. Akıllı telefon üreticilerinin stoklarını azaltmayı sürdürmesi nedeniyle bu alandaki satışlar haziran çeyreğinde de yüzde 10 düştü.

Bank of America, mobil iletişim faaliyetlerinin mevcut mali yılda dip seviyeye ulaşmasını beklese de toparlanmanın kesin olmadığını vurguluyor. Fotonik ürünlere yönelik artan talebi karşılamak için yeni yatırımlar da gerekebilir. Bankanın, Soitec'in önümüzdeki aylarda Singapur'daki üretim tesisini genişletme planını açıklamasını beklediği ve yatırım maliyetinin yaklaşık 700 milyon euroya ulaşabileceğini öngördüğü belirtildi.

Hisse değerlemesi de dikkat çeken riskler arasında yer alıyor. Soitec hisselerinin yaklaşık 154 euro seviyesinde, Bank of America'nın Mart 2027'de sona erecek mali yıl için kâr tahmininin yaklaşık 96 katından işlem gördüğü hesaplanıyor. Bu yüksek çarpan, yapay zekâ altyapısına yönelik harcamaların yavaşlaması veya rakip teknolojilerin yaygınlaşması durumunda yatırımcıların kayıplara karşı daha kırılgan olabileceğine işaret ediyor. Soitec'in 18 Kasım'da ilk yarı mali sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Sonuçların, şirketin büyüme beklentileri açısından önemli bir gösterge olması öngörülüyor. Şirketin hisselerindeki yükselişin devam edip etmeyeceği ise fotonik faaliyetlerinin yeterince hızlı büyüyerek mevcut değerlemeyi destekleyip destekleyemeyeceğine bağlı olacak.