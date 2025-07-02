İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu Irak’ın kuzeyinde drone saldırısında yaralanan askerleri tedavi gördükleri GATA’da ziyaret etti. Çömez, saldırıyı PKK’nın düzenlediğini söyledi ve “Saldırılar gizleniyor, artık bu olayların inkar edilecek, saklanacak durumu yok” dedi.

ASKERLERİ ZİYARET ETTİLER Çömez ve Kavuncu askerleri hastanede ziyaret etti, açıklama yaptılar.

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bir terör saldırısı olduğunu aktaran Çömez, “Saldırıyı yapan PKK’lı 18 militan. Bunlardan ikisi Türkiye’nin kırmızı kategoride aradığı üst düzey yöneticiler. Birliğimize 24 drone ile saldırdılar. 9 askerimiz yaralandı ve bunlardan 3’nün durumu ciddi” dedi. Öte yandan askerlerden birinin kolunun kesilerek ampute edildiği bildirildi.

Bir yaralı askerin düğününe katılma sözü verdiklerini aktaran Buğra Kavuncu ise şunları aktardı: “Ben 3 gün önce yaptığım görüşmede askerimizin babasına geçmiş olsun dilekleriyle aradım. Olayla ilgili soru sordum, biraz durdu ve peşinden dedik ki ‘karşı taraftan’. Alçak terör örgütünün yapmış olduğu hain saldırıları saklayarak bitiremezsiniz. Bunun yolu bu değildir. Gencecik çocuklar. Bu sessizlik doğru değildir.”