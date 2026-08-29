Ayşe Tufan, 15 yıl önce İstanbul'un Şişli ilçesinde alışveriş poşetlerini taşıma bahanesiyle evine giren market çalışanı Nurettin Yıldız’ın cinsel saldırı, darp ve hırsızlık eylemlerine maruz kaldığını belirterek hukuk mücadelesi başlattı. İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yıldız, “cinsel saldırıya teşebbüs”, “öldürmeye teşebbüs” ve “hırsızlık” suçlarından toplam 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından açılan tazminat davasında ise Yıldız ile işvereni Greens Alışveriş Hizmetleri toplam 643 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. İşveren şirket, Tufan’a ödediği tazminatın saldırgana düşen bölümünü daha sonra Tufan’dan geri istedi.

İŞVERENİN TALEBİYLE MAAŞINA HACİZ UYGULANDI

Şirketin talep ettiği ödemeyi karşılamayan Tufan hakkında icra takibi başlatıldı ve maaşına haciz uygulandı. Milliyet’ten Neslihan Keskin’in haberine göre Tufan, saldırgan Nurettin Yıldız’ın herhangi bir ödeme gücünün bulunmadığını ve uğradığı zararın tamamından işveren şirketin sorumlu olması gerektiğini belirterek bu kez 321 bin 998 lira 72 kuruşluk tazminat davası açtı. Böylece Tufan, 15 yıl önce yaşadığını belirttiği saldırının ardından verilen tazminat kararına rağmen, işverenin saldırgana düşen payı kendisinden istemesi nedeniyle yeniden hukuk mücadelesine başladı.

‘MAĞDURUN İŞVERENE BORÇLU OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ’

Davayı değerlendiren avukat Gürsel Devrim İyim, işverenin mağdura ödediği tazminatın saldırıyı gerçekleştiren çalışana ait bölümünü mağdurdan istemesinin kural olarak hukuken geçerli olmayacağını söyledi. İyim, işverenin ödediği tazminat nedeniyle saldırıyı gerçekleştiren çalışana karşı rücu talebinde bulunabileceğini, ancak bunun mağdurun işverene borçlu olduğu anlamına gelmediğini ifade etti. İşverenin bu yöndeki talebine rağmen başlatılan icra takibi ve maaş haczinin de otomatik olarak hukuken geçerli kabul edilemeyeceğini belirten İyim, Tufan’ın açtığı yeni davanın bu hukuki tartışma kapsamında değerlendirileceğini söyledi.