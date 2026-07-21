21 Mayıs tarihli mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP seçmeninden, milletvekillerinden ve delegelerden beklediği desteği alamadı.



CHP'deki parti organlarının ve teşkilatın ezici çoğunluğu desteklerini Özgür Özel'den yana bildirirken, mahkeme kararının üzerinden iki ay geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi ve konutu arasındaki rutini henüz bozamadı.





Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmeninin göstereceği tepkiden endişe duyduğu için sokağa çıkamadığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunamadığı belirtilirken, bugün 'esnaf ziyareti' adı altında Ankara'da ziyaretlere başlayan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken fotoğraflar verdi.



ÇARŞI PAZAR GEZMEDEN ESNAF ZİYARET ETTİ



Türk siyasetinde genellikle çok sayıda esnafın bulunduğu çarşı ve pazarları gezerek peş peşe yapılan dükkan ziyaretlerini tanımlamak için kullanılan 'esnaf ziyareti' kavramına karşın Kılıçdaroğlu, bugün alışılmışın dışında bir ziyaret gerçekleştirdi.





Peş peşe esnafları dolaşmak yerine yalnızca bir esnafın dükkanından görüntü veren Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği işletmenin duvarında yer alan Erdoğan fotoğrafları ise dikkatlerden kaçmadı.



Çekim yapılacak mekana ayrıca Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu portreler yerleştirilirken, söz konusu görüntüler sosyal medyada 'Kontrollü esnaf ziyareti' eleştirilerine neden oldu.