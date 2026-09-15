Olay, 12 Eylül günü saat 22.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi’ndeki bir oto galeride meydana geldi. Galeri sahibi A.I., polise verdiği ifadede 1 Ağustos’ta yurt dışına kayıtlı 2 farklı numaradan arandığını söyledi.

A.I., telefondaki kişinin kendisini “Robin Dalton” kod adıyla tanıttığını ve kendisine “Sokağın hakkını verin” diyerek tehditte bulunduğunu belirtti. Galerinin kundaklanmasının da aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden A.I., olayda 3 aracının kullanılamaz hale geldiğini ve yaklaşık 17-18 milyon lira zarara uğradığını bildirdi.

NUMARALARDAN BİRİ ÖRGÜTE AİT

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, galericiyi arayan telefon numaralarından birinin Daltonlar suç örgütü adına kullanılan numaralardan biri olduğu tespit edildi.

Şikayet üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile saha çalışmalarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda kundaklama eylemini planlayıp gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilerin M.N.U. (15), S.K. (14), T.B.T. (20) ve Y.C.G. (25) olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Şüphelilerden M.N.U. ve S.K., Bursa’da düzenlenen operasyonla yakalanarak Antalya’ya getirildi. İstanbul’da yakalanıp gözaltına alınan T.B.T.’nin kaldığı adreste yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, 1 kar maskesi ve 1 eldiven ele geçirildi.

T.B.T.’nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Antalya’ya sevk edileceği öğrenildi. Diğer şüpheli Y.C.G.’nin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.