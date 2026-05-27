Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren kurban ibadetini yerine getirmek isteyen bazı vatandaşlar, belediyenin belirlediği resmi alanları tercih etmedi. Bunun yerine sokak araları, boş araziler ve bina önlerinde kesim işlemleri gerçekleştirildi.
ZABITADAN CEZAİ İŞLEM
İlçenin farklı mahallelerine yansıyan görüntülerde, hijyen kurallarına uyulmayan ve çevre sağlığını hiçe sayan kesimler yapıldığı görüldü. İlçe genelinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, tespit edilen noktalara müdahale ederek kurallara aykırı hareket eden kişiler hakkında cezai işlem uyguladı.