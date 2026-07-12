Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen geleneksel Latin kültürü festivali Salsa on St. Clair sırasında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kentin Midtown bölgesinde her yıl coşkuyla kutlanan festival, silah sesleriyle kana bulandı. Toronto Polis Teşkilatı'nın X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı acil durum açıklamasına göre, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler silahla vurulmuş 5 yaralıya ulaştı. Yapılan ilk incelemelerde, 2 kişinin ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının ardından polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlardan güvenlik gerekçesiyle çevre sakinlerinden alandan uzak durmaları ve yönlendirmelere uymaları istendi.

YAPANLAR BELİRSİZ

Toronto Polis Teşkilatı Sözcüsü, saldırgan veya saldırganların kimliği, olayın nedeni ve olası gözaltılar hakkında henüz somut bir bilgiye ulaşılamadığını bildirdi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, emniyet güçleri yeni gelişmeler yaşandıkça kamuoyunun bilgilendirileceğini aktardı.

Başbakan Carney: "Dehşete Düştüm"

Katliam gibi saldırının ardından bir mesaj yayımlayan Kanada Başbakanı Mark Carney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlar karşısında "dehşete düştüğünü" belirtti. Emniyet teşkilatının failleri yakalamaya yönelik yürüttüğü çalışmalara tam destek verdiğini vurgulayan Carney, "Dualarım sevdiklerini kaybeden ailelerle, durumu kritik olan yaralılarla ve bu korkunç olaydan etkilenen herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.