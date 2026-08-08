İstanbul'un Bakırköy ilçesi Ataköy'de, sokak kedilerine mama verdiği sırada yayaların kullandığı yolu kapattığı iddia edilen kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Bir vatandaşla yaşadığı tartışma sırasında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İddiaya göre Y.A., Ataköy'de kedilere mama verdiği sırada vatandaşların kullandığı güzergâhın bir bölümünü kapattı. Yoldan geçmek isteyen bir vatandaş ile kadın arasında bu nedenle tartışma çıktı.

Cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda vatandaşın, yolun kamuya ait olduğunu belirterek geçmek istediği görülürken, Y.A.'nın ise "Hayvanlara zarar vereceksin. Çekil, uzak dur!" şeklinde tepki gösterdiği öne sürüldü.

TELEFONUNA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Tartışmanın devamında Y.A.'nın kendisini görüntüleyen kişinin cep telefonuna müdahale etmeye çalıştığı da görüntülere yansıdı. Görüntüyü kaydeden kişi, kadının bölgede daha önce başka vatandaşlarla da benzer sorunlar yaşadığını ve bazı kişilere saldırdığını iddia etti.

Aynı kişi, söz konusu güzergâhın Mimar Sinan İlkokulu'na ait kaldırım olduğunu belirtirken, kadının bölgede usulsüz şekilde kedi kulübeleri oluşturduğunu da öne sürdü.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda Y.A. gözaltına alındı.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILDI

Gözaltına alınan Y.A., savcılık talimatıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği'ne yatırıldı.

Öte yandan Y.A.'nın daha önce 150 olay kaydının bulunduğu öğrenildi. Söz konusu kayıtların bazılarında şüpheli, bazılarında ise müşteki sıfatıyla yer aldığı belirtildi.