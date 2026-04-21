Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Köprü Mahallesi’nde 2018’den bu yana art arda yaşanan kedi ölümleri üzerine harekete geçen Bülbül, sokakta farklı noktalara güvenlik kameraları yerleştirdi. Ölü bulunan hayvanları kliniğe götüren Bülbül’e verilen raporda, kedilerin “ateşli silah yaralanmasıyla uyumlu” bulgular taşıdığı ve saçma ile vurulduklarının değerlendirildiği belirtildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI UYGULANDI

Kamera kayıtlarını inceleyen Bülbül, komşusu K.G.’den şüphelenerek şikayetçi oldu. İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.G.’ye ait ruhsatlı iki av tüfeğine el koydu. Şüpheliden alınan svap örneklerinde sol elinde atış artığına rastlandı. Suçlamaları kabul etmeyen K.G., savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede K.G. hakkında “ev hayvanını kasten öldürme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. İpsala 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müşteki taraf, sanığın üst hadden cezalandırılmasını talep ederken, savunma ise delillerin kesinlik taşımadığını öne sürerek beraat istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın Bülbül’ün beslediği kedilere ateş ederek birinin ölümüne, birinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını talep etti.

5 YIL SÜREYLE DENETİM ALTINDA OLACAK

Mahkeme heyeti, “Hayvanları Koruma Kanunu” kapsamında önce 6 ay hapis cezası verdi. Ceza, sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek 5 aya indirildi. Sanığın sabıka kaydının bulunmaması ve yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık 5 yıl süreyle denetim altına alınacak.

Kararda ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen av tüfeklerinin müsaderesine, sanığın 45 bin lira vekalet ücreti ile 1070 lira yargılama giderini ödemesine hükmedildi. Karara karşı Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf yolu açık bırakıldı.