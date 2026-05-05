Olayın ardından zincir market tarafından yapılan açıklamada, A.A.’nın iş akdinin feshedildiği bildirildi. Olay, 3 Mayıs’ta Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’ndeki bir zincir marketin önünde meydana geldi.

YAĞ ÇÖZÜCÜ SPREY SIKTI

Market çalışanı A.A., “Gel annem gel” diyerek yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne elindeki yağ çözücü spreyi sıktı. Spreyin etkisiyle kedi otomobilin altına sığınırken, A.A.’nın aracın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam ettiği görüldü. Bir süre sonra kedi bulunduğu yerden uzaklaştı.

'YAZIK HAYVANA...'

Yaşananlar, olay yerinde bulunan başka bir kadın tarafından “Yazık hayvana” sözleriyle cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Kimliği tespit edilen A.A., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'İŞ AKDİ FESHEDİLMİŞTİR'

Öte yandan olayın yaşandığı zincir marketin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Sosyal medyada yer alan ve bir mağazamızda yaşandığı görülen görüntüler hepimizi derinden üzmüştür. Söz konusu olayla ilgili gerekli incelemeler hızla başlatılmış, konuya dahil olan kişilerin iş akdi feshedilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına süreçlerimiz hassasiyetle ele alınmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.