Edirne’nin İpsala ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik şiddet davasında karar çıktı. İpsala 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Kadri Güler’i bir kedinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

SAVCILIK CEZALANDIRMA İSTEDİ

21 Nisan 2026 tarihli duruşmada müşteki Hüseyin Bülbül ve taraf avukatları hazır bulunurken, sanık duruşmaya katılmadı. İddia makamı, dosyadaki kamera kayıtları, kriminal raporlar ve tanık beyanlarına dayanarak sanığın sokak kedilerine ateş ettiğini, bir kedinin ölümüne ve bir kedinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti. Savcılık, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezalandırma talep etti. Müşteki avukatı, sanığın elinde atış artığı bulunduğunu ve olay yerindeki kan izlerinin suçun işlendiğini ortaya koyduğunu savunarak üst hadden ceza istedi. Sanık avukatları ise suçlamaların “şüphe” düzeyinde kaldığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

BİR SUÇTAN BERAAT, DİĞERİNDEN CEZA

Mahkeme, sanığın bir kedinin yaralanmasına ilişkin suçtan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. Ancak “ev hayvanını kasten öldürme” suçunun sabit olduğuna kanaat getirildi. Bu kapsamda sanığa önce 6 ay hapis cezası verildi, ardından indirim uygulanarak ceza 5 aya düşürüldü. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmadaki tutumunu dikkate alarak Ceza Muhakemesi Kanunu 231. madde uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

SİLAHLARA EL KONULDU, DENETİM SÜRESİ 5 YIL

Kararla birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfekleri müsadere edildi. Sanık, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulacak. Bu süre içinde yeni bir suç işlememesi halinde dava düşecek. Mahkemenin kararına karşı tarafların, iki hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurma hakkı bulunuyor.

“KARAR SUÇA TEŞVİK”

Hayvan hakları savunucusu İbrahim Kaya, verilen karara sert tepki gösterdi. Kaya, kararın “resmen suça teşvik” anlamına geldiğini belirterek, hayvanlara yönelik şiddetin toplumdaki diğer şiddet türleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Kaya, “Son dönemlerde artan şiddet olaylarında faillerin geçmişinde hayvanlara yönelik şiddetin bulunduğunu görüyoruz. Bu durum kamuoyunca da biliniyor, bilimsel araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Verilen bu karar hayvana, çocuğa ve kadına yönelik şiddeti körükler. Hayvanları katleden kişiler bu kadar az ceza alırsa çocukları ve kadınları nasıl koruyacaksınız? Kamu adına verilen kararlar kamu vicdanını yaralayacak şekilde verilebilir mi? Aynı olayda bir hayvanı öldüren ve diğerini yaralayan fail nasıl bir suçtan beraat ederken diğerinden yalnızca 5 ay hapis cezası alabiliyor?” ifadelerini kullandı.