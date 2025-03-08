Konya'nın Karatay ilçesinde 10 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre ailesiyle birlikte Karatay ilçesine bağlı Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak’ta yaşayan akrabalarına ziyarete giden minik Rana El Selci, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan bebek, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.