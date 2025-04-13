Yürek yakan olay, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Osman Bey Kampüsü kavşağında meydana geldi. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere otobüsten indi.

KORKUYLA YOLA FIRLADI, 2 ARAÇ ÇARPTI

Bu sırada üç arkadaş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panikleyen Özkaya, korkuyla yola fırladı. Bu sırada Sevda Özkaya’ya, Kemal A.'nın, kullandığı 06 BR 6210 plakalı otomobil, ardından da plakası öğrenilemeyen başka bir araç çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Özkaya'yı Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Özkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından Sevda Özkaya’nın cenazesi, Şırnak’ın Silopi ilçesinden gelen yakınlarına teslim edildi. Özkaya ailesi, kızlarının ölümüne neden olan olayda ihmali bulunan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirtti.

SİLOPİ’DE TOPRAĞA VERİLDİ

Sevda Özkaya’nın cenazesi, memleketi Şırnak’ın Silopi ilçesine getirildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Törenin ardından Özkaya’nın cenazesi Karşıyaka Mahallesi’nde gözyaşlarıyla defnedildi.

"GENCECİK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, YETER ARTIK"

Sevda’nın amcası Arafat Cin, yeğeninin çok sevilen, dürüst ve efendi biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gece saat 00.30'da haberi aldık, hemen Urfa’ya gittik. Savcı otopsi yaptıktan sonra cenazeyi alıp geldik. Çok acı bir olay yaşadık. Lokantadan çıktıktan hemen sonra köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerden kaçarken kendini caddeye atıyor ve hızla gelen araç çarpıyor. Gencecik bir üniversite öğrencisi, hayalleri olan bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Hayvanları seven insanlar, bu kadar insanı da seviyor mu acaba? Bu sokak köpeklerine hala bir çözüm bulunmaması, sistemin bu konuda yetersiz kalması bizi kahrediyor. Daha önce Yüksekova’da, Konya’da yaşandı, şimdi Urfa’da. Ne zaman birilerinin yüzü kızaracak? Gencecik çocuklar ölüyor. Yeter artık, bıktık.”

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştır. Yaşanan bu acı olay, Hayvanları Koruma Kanunu'nun önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kanun çerçevesinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi son derece önemlidir. Yasa gereği alması gereken önlemleri almayan, görevini ihmal edenlerle ilgili gerekli soruşturma ve kovuşturma süreçleri titizlikle yürütülecektir" ifadelerini kullandı.