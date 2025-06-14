Hayvanların itlafına karşı sessiz kalmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli ve hayvan hakları savunucusu Tuğba Hazar, Elazığ’da sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşayabilmesi ve bakımlarının yapılabilmesi için özel bir mülk kiraladı. Ancak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bu çabayı takdir etmek yerine Hazar’a, ‘usulsüz barınak kurmak’ suçlamasıyla 105 bin TL idari para cezası kesti. Hakkında e-haciz işlemi başlatılan Hazar’ın hem aracına hem de banka hesaplarına haciz konuldu. Karara itiraz eden Hazar, “Ceza hukuka aykırı. Ben bir ticari işletme değilim” diyerek tepki gösterdi.

Elazığ’da onlarca sokak hayvanına kucak açan Tuğba Hazar, kamuoyunda "katliam yasası" olarak bilinen ve sokak hayvanlarının itlafını öngören yasa değişikliğine karşı kendi imkanlarıyla harekete geçti.

Eşinin memleketi olan Elazığ'da özel bir mülkü kiralayıp sokak köpeklerine bakım sağlamaya başlayan Hazar’a, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 105 bin TL idari para cezası kesildi. Ceza gerekçesi olarak, Hazar’ın "usulsüz hayvan barınağı işlettiği", hayvanları barınma, sağlık ve beslenme koşulları açısından yeterince güvence altına almadığı ve gerekli resmi izinleri almadığı öne sürüldü.

CEZANIN GEREKÇESİ: USULSÜZ BARINAK, YETERSİZ KAYIT

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün Tuğba Hazar’a kestiği 105 bin 274 TL tutarındaki idari para cezasının gerekçesi, 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”na dayandırıldı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, Hazar’ın Elazığ’ın Örençay Köyü’nde kiralama yoluyla kullandığı bir ahırda 38 köpeği izinsiz şekilde barındırdığı, bu alanın Tarım Bakanlığı’ndan gerekli onaylar alınmadan “hayvan barınağı” gibi işletildiği ileri sürüldü. Ayrıca, hayvanların sağlık, bakım ve çevreye etkilerine ilişkin kayıtların tutulmadığı; hayvan refahı koşullarının yasal yeterliliğe sahip olmadığı da rapora yansıdı. Özellikle Kanun’un 9. ve 11. maddeleri uyarınca, hayvanların barınma koşulları, çevre sağlığına etkileri ve gerekli izinlerin eksikliği gerekçesiyle cezanın kesildiği belirtildi.

Yetkililer, bu maddelere dayanarak hem hayvan başına ceza uygulamasına gidildiğini hem de söz konusu faaliyetin Bakanlık onayı olmadan yürütüldüğü için toplamda 105 bin TL’yi aşkın cezanın hükme bağlandığını ifade etti.

“TİCARİ DEĞİL, VİCDANİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENDİM”

Tuğba Hazar, kesilen para cezasının haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek hem yasal hem insani gerekçelerle savunma yaptı. Sahipli ve resmi olarak kayıtlı köpeklerin bakımını üstlendiğini, herhangi bir kazanç ya da barınak işletmeciliği amacı taşımadığını vurgulayan Hazar, şunları söyledi:

“Benim yaptığım şey bir işletme faaliyeti değil, tamamen bireysel ve gönüllü bir hayvan bakımıdır. Köpeklerimin hepsi çipli, resmi kayıtları mevcut. Sahipli hayvanlara bakım sağlamak zaten 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre bir yükümlülük. Ben sadece bu yükümlülüğümü yerine getiriyorum. Ticaret yapmadığım gibi, hayvanlar için harcadığım her kuruş da cebimden çıkıyor. Buna rağmen sanki yasa dışı bir işletme açmışım gibi ceza kesildi.”

Hazar, barınak olarak değerlendirilen yerin aslında bir ahır olduğunu, hayvanların burada düzenli olarak beslendiğini, sağlık kontrollerinin yapıldığını ve hiçbir şekilde çevreye zarar vermediklerini ifade etti. Ceza gerekçesi olarak gösterilen kanun maddelerinin, hayvan otelleri, petshoplar veya özel işletmelere uygulandığını belirten Hazar, kendisinin bu kapsamda değerlendirilmesinin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

“Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu alanı bir işletme gibi göstererek bana para cezası kesti. Oysa ben ne bir kira sözleşmesiyle burayı işletiyorum, ne de bu faaliyet karşılığında herhangi bir gelir elde ediyorum. Hayvanların sağlığına, barınmasına ve refahına dair her şeyi elimden geldiğince karşılıyorum. Bu cezayla yalnızca beni değil, aynı zamanda hayvanları da cezalandırıyorlar.”

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI TEPKİ GÖSTERDİ

Tuğba Hazar’ın yaşadığı durum, hayvan hakları savunucularının tepkisini çekti. Aktivistler, sokak hayvanlarının devlet eliyle katledilmek istendiği bir dönemde, bireysel çabaların cezalandırılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek “Devletin yapamadığını halk yapınca ceza kesiliyor. Bu vicdanlara sığmaz” açıklamalarında bulundu.