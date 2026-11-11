Gündüz güneşten enerji toplayan küçük ışıklar, hava karardığında yolun üzerinde yanarak sürücülere ve yayalara rehberlik edecek. Yeni sistemle özellikle karanlık yollarda görüşün artırılması ve elektrik tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

ASFALTIN İÇİNE IŞIK YERLEŞTİRECEKLER

Yeni uygulamada yol yüzeyine güneş enerjisiyle çalışan küçük LED işaretleyiciler yerleştirilecek. Geleneksel sokak lambalarından farklı olarak bu ışıklar, yüksek direklerden çevreyi aydınlatmak yerine doğrudan yol seviyesinde görülebilecek.

Sistemin en dikkat çekici özelliği, elektrik şebekesine sürekli bağlı olmadan çalışabilmesi. Gündüz güneş enerjisiyle şarj olan işaretleyiciler, depoladıkları enerjiyi gece boyunca ışık üretmek için kullanacak.

İngiltere'deki üç yerel yönetimin katılacağı denemelerde, her bölgede 100'e kadar ışıklı işaretleyici kullanılması planlanıyor. Böylece sistemin farklı yol koşullarındaki performansı ve sürücüler üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

SOKAK LAMBALARININ YERİNİ ALABİLİR

SolarLite adı verilen sistem, özellikle kırsal yollar, keskin virajlar, kavşaklar ve dönel kavşaklar için düşünülüyor. Üretici ve proje ortaklarının verdiği bilgilere göre geleneksel reflektörlü yol işaretleri araç farlarıyla yaklaşık 90 metreden fark edilirken yeni LED işaretleyiciler 900 metreye kadar görülebiliyor.

Projenin önceki denemelerinde bazı bölgelerde araç hızlarının yüzde 10'a kadar azaldığı belirlendi. Ayrıca geleneksel sokak aydınlatmasının yenilenmesine kıyasla 10 yılda yaklaşık 1,24 milyon sterlin tasarruf sağlanabileceği hesaplandı. Bu sonuçların yeni bölgelerde de geçerli olup olmadığı yapılacak testlerle değerlendirilecek.

Yeni programa katılacak üç yerel yönetimin belirlenmesi için başvurular 30 Kasım'a kadar alınacak. Seçilen bölgelerde ışıklı işaretleyicilerin Ocak-Mart 2027 döneminde kurulması planlanıyor. Uygulamanın başarılı olması halinde, sokak lambalarının kullanımının azaltılabileceği uygun yol kesimlerinde sistemin yaygınlaştırılması gündeme gelebilecek.