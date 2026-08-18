Danimarka'da bir yol, hava karardıktan sonra kırmızı ışıkla parlıyor. İlk bakışta bunun sıra dışı bir aydınlatma tercihi olduğu düşünülebilir. Frederiksborgvej'deki kırmızı ışıkların asıl nedeni, yolun hemen yanında yaşayan ve geceleri ortaya çıkan bir canlı topluluğu.

Gladsaxe kentindeki Skovbrynet yakınlarında bulunan yolun bir bölümü, standart beyaz sokak lambaları yerine kırmızı ışıklarla aydınlatılıyor. Belediye bu değişikliği estetik bir amaçla değil, yolun çevresinde yaşayan yarasaları korumak için yaptı.

Frederiksborgvej çevresinde şimdiye kadar 7 farklı yarasa türü tespit edildi. Belediye, yol aydınlatmasını yenilerken bu canlıların gece faaliyetlerinden mümkün olduğunca az etkilenmesini hedefledi.

Kırmızı ışıkların nedeni ortaya çıktı

Yarasalar geceleri avlanıyor ve yapay ışık, birçok türün davranışını etkileyebiliyor. Özellikle kısa dalga boyuna sahip mavi, yeşil ve beyaz ışıkların yarasaların hareketleri ve beslenme davranışları üzerinde daha belirgin etkiler oluşturabildiği belirtiliyor.

Bu nedenle belediye, yolun yarasa yaşam alanının bulunduğu bölümünde farklı bir yöntem uyguladı: kırmızı ışık.

Gladsaxe Belediyesi'nin dayandığı araştırmalara göre, daha uzun dalga boyuna sahip kırmızı ışık, birçok yarasa türünün faaliyetlerini diğer bazı ışık türleri kadar etkilemiyor. Böylece yol tamamen karanlık bırakılmadan, gece aktif olan hayvanların üzerindeki ışık baskısının azaltılması amaçlandı.

Bölgede kaydedilen türler arasında özellikle bayağı pipistrelle ve uzun kulaklı yarasa dikkat çekiyor. Belediye, bu iki türün yollardan kaynaklanan olumsuz etkiler açısından daha hassas olabileceğini belirtiyor.

Yolun tamamı kırmızıya çevrilmedi

Belediye, yarasaları korumak için trafik güvenliğinden de vazgeçmedi. Yolun kavşaklarında ve bisikletlilerin karşıya geçtiği noktalarda sıcak beyaz ışıklar kullanılmaya devam ediyor. Bu bölümlerde daha yüksek direkler tercih edilerek sürücülerin ve bisikletlilerin görüş mesafesinin artırılması hedefleniyor.

Böylece Frederiksborgvej'de tek tip bir aydınlatma yerine, bulunduğu noktaya göre değişen bir sistem oluşturuldu.

Yarasaların yaşam alanının çevresinde kırmızı ışık kullanılırken, insanların daha fazla görünürlüğe ihtiyaç duyduğu geçiş noktalarında sıcak beyaz ışık devreye giriyor.

Kırmızı ışık sadece yarasalar için değil

Kırmızı aydınlatmanın bir başka amacı daha var.

Aydınlatma tasarımcılarına göre kırmızı ışık, yolun çevresindeki doğal alanın farklılığını insanlara da gösterecek şekilde tasarlandı. Yani yoldan geçenlerin, buranın sıradan bir yol kenarı olmadığını ve çevrede korunması gereken özel bir doğal alan bulunduğunu fark etmesi amaçlanıyor.

Belediye de projeyi yalnızca bir aydınlatma değişikliği olarak görmüyor. Uygulama, trafik güvenliği ile doğadaki gece yaşamını aynı anda koruma hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Binlerce lamba yenilendi

Kırmızı ışıklı bölüm, Gladsaxe'deki daha büyük bir aydınlatma yenileme projesinin parçası.

Belediye, proje kapsamında yaklaşık 5 bin aydınlatma armatürünün değiştirilmesini planladı. Frederiksborgvej'deki uygulamada ise standart aydınlatma anlayışından farklı olarak yolun çevresindeki canlı yaşamı da hesaba kattı.

Ortaya çıkan görüntü bu nedenle alışılmışın dışında: Karanlık çöktüğünde yolun bir bölümü kırmızıya bürünüyor.

Ancak bu sıra dışı görüntünün arkasında dekoratif bir fikir değil, geceleri yolun çevresinde yaşayan canlıları koruma amacı bulunuyor.