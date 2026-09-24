Uygulama, İngiltere genelinde farklı yerel yönetimlerin katıldığı Live Labs 2 projesinin bir parçası. Amaç, özellikle sürekli aydınlatmanın gerekli olup olmadığını görmek ve güvenliğin korunabildiği noktalarda yüksek sokak lambalarına olan ihtiyacı azaltmak. Sistem öncelikle kırsal yollar, kavşaklar ve dönel kavşaklar gibi alanlarda test ediliyor.

GÜNDÜZ ŞARJ OLUP GECE YANIYOR

Yola gömülen küçük ışıklar, üzerlerindeki güneş panelleri sayesinde gündüz enerji topluyor. Hava karardığında ise kendi ışıklarını yayarak şeritlerin ve yolun yönünün daha kolay görülmesini sağlıyor. Böylece klasik reflektörlerin aksine yalnızca otomobil farından gelen ışığa bağımlı kalmıyorlar.

Işıklı çiviler tek başına kullanılmıyor. Deneme yapılan noktalarda daha parlak ve uzun ömürlü yol çizgileri, yüksek yansıtıcılığa sahip trafik levhaları ve gerektiğinde yayalara yönelik daha alçak aydınlatmalar da sisteme dahil ediliyor. Böylece yolun tamamını güçlü sokak lambalarıyla aydınlatmak yerine, sürücünün ihtiyaç duyduğu noktaların belirgin hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin dikkat çeken taraflarından biri de ışıklı çivilerin yerleşim biçimi. Çiviler arasındaki mesafe bazı noktalarda sürücüye yaklaşan viraj veya tehlikeyi daha kolay fark ettirecek şekilde düzenlenebiliyor. Proje ekibi, bu görsel yönlendirmenin sürücülerin yol üzerindeki tehlikelere yaklaşırken hızlarını azaltmasına yardımcı olup olmadığını da inceliyor.

SOKAK LAMBALARININ TAMAMI KALDIRILMIYOR

Yeni sistem, İngiltere'deki bütün sokak lambalarının kaldırılması anlamına gelmiyor. Yerleşim bölgelerinde ve yayaların aydınlatmaya ihtiyaç duyduğu noktalarda mevcut ışıklar korunabiliyor. Denemeler daha çok kırsal yollar ve küçük yerleşimlerden geçen yoğun güzergâhlarda, geleneksel aydınlatmanın yerine daha düşük enerji tüketen çözümlerin kullanılıp kullanılamayacağını anlamaya odaklanıyor.

Uygulama yapılan alanlarda sürücü davranışları da kameralar ve sensörlerle takip ediliyor. Araçların hızı, frenleme davranışı ve şerit içerisindeki konumu gibi veriler değişiklik öncesi ve sonrasında karşılaştırılıyor. Yerel yönetimin paylaştığı erken sonuçlara göre şu ana kadar deneme alanlarında kazalarda artış kaydedilmedi.

Projenin temel hedeflerinden biri de enerji tüketimini ve yol aydınlatmasından kaynaklanan karbon salımını azaltmak. Geleneksel lambaların gerekli olmadığı bölümlerde güneş enerjili çivilerin kullanılmasıyla hem elektrik tüketiminin hem de yapay ışığın çevre üzerindeki etkisinin azaltılması amaçlanıyor.