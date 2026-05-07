Araştırma sırasında Japonya kıyılarındaki liman bölgelerinde geceleri toplanan binlerce küçük canlının, sokak lambalarının altında 'ölüm çemberi' oluşturduğu gözlemlendi. Uzmanlara göre bu canlılar ışığın etrafında sürekli dönerek yön duygusunu kaybediyor ve bulundukları alandan uzaklaşamıyor.

SAATLERCE AYNI NOKTADA DÖNÜYORLAR

Araştırmacılar, özellikle liman çevresindeki beyaz LED ışıkların canlıları yoğun şekilde etkilediğini belirledi. Yapılan gözlemlerde deniz pirelerinin ışığın çevresinde saatler boyunca dönmeye devam ettiği görüldü.

Bilim insanlarına göre yapay ışık, canlıların doğal yön bulma sistemini bozuyor. Normalde karanlıkta hareket eden bu küçük türler, güçlü ışık altında aynı noktada sıkışıp kalıyor.

AVCILAR İÇİN KOLAY HEDEF OLUYORLAR

Araştırmacılar, kıyı ve liman bölgelerindeki yapay ışıkların su yüzeyine vurduğunu belirtiyor. Işığın çevresinde toplanan deniz pireleri uzun süre aynı bölgede dönüp durunca, suyun yakınında bulunan balıklar için kolay av haline geliyor.

Bilim insanlarına göre normalde karanlıkta dağılarak hareket eden bu küçük canlılar, güçlü LED ışıkların etkisiyle aynı noktada yoğunlaşıyor. Bu durum hem enerji kaybetmelerine hem de avcılardan kaçmalarını zorlaştırıyor.