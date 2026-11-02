Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sokakta 3 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından adli makamlar ve emniyet güçleri düğmeye bastı. Çocuğunu darbeden anne çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Gölbaşı ilçesinde sokak üzerinde meydana geldi. Bir kadının küçük çocuğunu sokak ortasında darbettiği anlar, çevredeki duyarlı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerin sanal medyada hızla yayılması ve büyük tepki çekmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri derhal harekete geçti.

PLAKA VE ARAÇ BİLGİLERİNDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz incelemede, kadının olayın gerçekleştiği bölgeye bir otomobille geldiği belirlendi. Görüntülerde yer alan otomobilin plaka ve tescil kayıtları üzerinden yapılan sorgulamalar neticesinde şüphelinin A.M. olduğu ve darbettiği 3 yaşındaki çocuğun da öz annesi olduğu saptandı.

ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ, ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Adresi kısa sürede belirlenen şüpheli anne A.M., polis ekiplerince ikametine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şiddete maruz kalan 3 yaşındaki çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri koordinasyonunda devlet korumasına alındı.