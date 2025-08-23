Adana'da fenalık geçirdiği belirtilen kadın, 11 yaşlarındaki kızını ekmek bıçağıyla mahallede kovaladı. Çocuğun mahalledekilerin yardımıyla motosikletle uzaklaştırıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde fenalık geçiren ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadın, 11 yaşlarındaki kızına ekmek bıçağıyla saldırdı.
Kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Kızın yardımına koşanlar, anneyi de sakinleştirmeye çalıştı.
Anne tehditlerini sürdürünce bu kez bir kişi, motosiklete bindirdiği kızı, olay yerinden uzaklaştırmak isterken, çocuğu saçından yakalayan kadın ise onu çekip düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin kurtardığı çocuk, bindirildiği motosikletle uzaklaştırıldı.
Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anneyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.