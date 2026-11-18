Samsun'un İlkadım ilçesinde darbedilen M.M.'nin şikayeti üzerine, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirlenen V.G. hakkında 3 gün zorlama hapsi kararı verildi. Karara yapılan itiraz, arama kaydı ve dosyadaki beyanları değerlendiren mahkeme tarafından reddedildi.

M.M., darbedildiği akşamdan birkaç saat önce V.G. tarafından tehdit edildiğini ileri sürerek tedavisinin ardından Samsun 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, V.G.'nin tedbir kararına rağmen M.M.'yi arayarak iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme yükümlülüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Kararın somut delillere dayandığını belirterek itirazı kabul etmedi.

SOKAKTAKİ DARBA OTOBÜS YOLCULARI MÜDAHALE ETTİ

Darp olayı, 7 Ekim'de saat 19.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 56'lar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre E.G., tehdit ve hakaret suçlarından davalık olduğu, eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü M.M.'yi kız kardeşleri E.A. (27) ve E.A. (23) ile birlikte tekme ve yumrukla darbetti.

Çevredekiler ve yoldan geçerken duran belediye otobüsünün yolcuları olaya müdahale etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan M.M.'nin burnunun kırıldığı, kolunda ve başında yaralanmalar olduğu bildirildi. Darp anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

"TEKMELENDİM VE YUMRUKLANDIM"

Tedavisinin ardından ifade veren bir çocuk annesi M.M., arkadaşı ve 5 yaşındaki kızıyla alışveriş merkezinden çıktıktan sonra cadde üzerindeki bir kafeye gittiklerini anlattı. Kafeden ayrılmalarının ardından V.G.'ye ait aracın yanında yavaşladığını belirten M.M., şunları söyledi:

"Kızımı kendi aracıma bindireceğim esnada bir kadın beni yere çekti. 3 kadın beni yere yatırarak kafama tekme ve yumruk attı. Vuranlardan biri E.A. diğeri ise E.G. isimli kadınlardı. Tekmelendim ve yumruklandım. E.A.'nın bıçak çektiğini gördüm. Arkadaşım o sırada kızımı koruyordu. Sonrasında belediye otobüsü durdu ve içinden inenler kadınları uzaklaştırdı."

M.M., V.G.'nin kendisine bekar olduğunu söylediğini, evli olduğunu öğrenince ilişkiyi bitirdiğini belirtti. E.G.'nin ilişkiyi öğrenmesinin ardından aralarında husumet oluştuğu ve M.M.'nin hem V.G. hem de E.G. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

ÜÇ KARDEŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Polis, olayla ilgili üç kız kardeşi gözaltına aldı. E.G., ifadesinde kavga sesleri üzerine kardeşlerinin yanına gittiğini, onların herhangi birine vurduğunu görmediğini söyledi.

Kardeşlerden E.A., kimseye vurmadığını ve hakarette bulunmadığını, ablası E.G.'nin kavgayı ayırmaya çalıştığını savundu. Diğer E.A. da kimseye vurmadığını, yalnızca kendisini savunduğunu ve ablası E.G.'nin elinde bıçak olmadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç kardeş, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık bu karara itiraz ederek şüphelilerin tutuklanmasını istedi. Hakimlik, savcılığın itirazını reddetti.