İstanbul Küçükçekmece'de 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.20 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğrayan Suriye uyruklu M.E. (33) ağır yaralandı. Saldırının şüphelisi A.E. (19), polis operasyonuyla yakalandı.

KALP HİZASINA DENK GELDİ

Hastaneye sırtından bıçaklanmış bir kişinin getirildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bilgisi üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaralının M.E. olduğu belirlendi. Bilinci kapalı olan ve hayati tehlikesi süren M.E.'nin sırtında, kalp hizasına denk gelen bölgede yaklaşık 5-6 santimetrelik bıçak yarası tespit edildi.

İKİ SUÇTAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, saldırının şüphelisi olarak belirlediği Suriye uyruklu A.E.'yi Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da ele geçirildi.

M.E.'nin bir suç kaydının bulunduğu, A.E.'nin ise suç kaydının olmadığı öğrenildi. A.E. hakkında kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.