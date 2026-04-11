İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde iki kişi, ablasını ziyarete giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe ile annesi Ayfer Kaya'ya sopalarla saldırdı. Telefonuna mesajlaşma uygulaması indirmek için ablasının yaşadığı sokağa giden Gökçe'nin önünü kesen şahıslar, engelli gencin kendilerine hakaret ettiğini öne sürerek şiddet uyguladı.
POLİS EKİPLERİNİN YANINDA ANNEYİ DÖVDÜLER
Saldırganlar engelli gence sopalarla vururken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri adrese ulaştı. Ekipler şahısları ayırmaya çalışırken, saldırganlardan biri araya giren anne Ayfer Kaya'ya da vurmaya başladı.
Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği şiddet eyleminin ardından polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerini tamamlayan şüphelileri, hakim karşısına çıktıkları mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
'SEN DELİSİN' DİYEREK SALDIRDILAR
Saldırıda yaralanan anne Ayfer Kaya, oğlunun ablasını ziyarete gittiği sırada şahısların "Sen delisin, buraya neden geliyorsun" diyerek kavga çıkardığını belirtti. Kaya, polisin gelmesinin ardından araya girmeye çalışırken saldırganların kendi üzerine yürüyüp vurduğunu anlattı.
Başına aldığı darbeler nedeniyle ağrısı olduğunu belirten Kadir Gökçe ise saldırganların engelli olduğu için kendisini istemediğini, arkasından gelip vurduklarını ve şahıslardan sonuna kadar şikayetçi olduğunu dile getirdi.