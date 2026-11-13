Sokak ortasında kadınlara şiddet kamerada: İki şüpheli gözaltına alındı

Olay, 12 Kasım akşamı Molla Gürani Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan kadınlara şiddet görüntüleri üzerine çalışma başlattı. Görüntülerdeki iki kadını darbettikleri tespit edilen şüpheliler, aynı gün yakalandı.
Polis ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin caddenin karşısına geçerken kadınların kendilerine hakaret içerikli sözler söylediğini öne sürdükleri öğrenildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında kasten yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.