Çorum'da 17 yaşındaki U.G. ile B.Ç., sokakta karşılaştıkları ve tanımadıkları belirtilen kişilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Karşılıklı atışmayla başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
ÖNCE DARBEDİLDİLER, SONRA BIÇAKLANDILAR
Kavga sırasında iki genç önce darbedildi, ardından kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar tarafından ayaklarından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan U.G. ve B.Ç., olay yerinden bir miktar uzaklaşmayı başardıktan sonra yakınlarını arayarak yardım istedi.
KAÇAN SALDIRGANLAR ARANIYOR
Yapılan ihbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı gençler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, hastanede tedavi gören gençlerin ifadeleri doğrultusunda, saldırıyı gerçekleştirip olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.