İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, çalıntı motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Esentepe Mahallesi 2393 Sokak'ta yaşanan olayda, plakası alınamayan bir motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli şüpheliler yanlarındaki silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs, karnından ve omzundan vurularak ağır yaralandı.

ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saldırganlar, silahlı eylemin ardından geldikleri motosikleti olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. Ağır yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde detaylı inceleme yürüten polis ekipleri, şüphelilerin bıraktığı motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan emniyet güçleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.