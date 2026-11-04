Nevşehir'de bir marketin önünde bekleyen S.E.'ye (46) tokat atan ve tutuklanan Tolga Çelik'in (38), polis tarafından yakalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. S.E.'nin sağlık kontrolünde darba bağlı işitme kaybı ve basit müdahaleyle giderilemeyecek yaralanma tespit edildi.

Olay, 2 Kasım'da merkez Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda bekleyen S.E.'ye yürüyerek yaklaşan Çelik, kadının sol kulağının bulunduğu bölgeye sert bir tokat attıktan sonra uzaklaştı. Çevredekilerin yardımına koştuğu S.E., polis merkezine giderek tanımadığı saldırgandan şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine inceleme başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi. Biri kasten yaralama olmak üzere 6 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen Çelik, yeri tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanma anları da güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddeden Çelik, kolunun yanlışlıkla çarptığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Hastanede tedavisi tamamlanan S.E. ise olayın şokunu atlatamadığını ve konuşmak istemediğini belirtti.