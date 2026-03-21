Erzurum Yakutiye Rabiana Mahallesi 2. Park Sokak'ta gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yerde yatan şahsın boğazının kesildiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olayın ardından bölge kordon altına alınarak detaylı inceleme başlatıldı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da olay yerine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.
Hayatını kaybeden şahsın kimlik tespiti ve şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Cenaze, otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.