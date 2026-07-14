Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Bestami Doğan ile evinin bulunduğu sokakta Ümit T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ümit T. aracından aldığı tabancayla Bestami Doğan'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bestami Doğan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından İslahiye Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Ümit T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.