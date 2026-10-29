Franklin bölgesinde başlatılan proje, geleneksel gıda yardımlarından farklı bir yöntem sunuyor. Elektrik ihtiyacını güneşten karşılayan dolaplar, yiyeceklerin saklanmasına ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmasına imkan tanıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞIYOR

Proje kapsamında bölgenin farklı noktalarına buzdolapları yerleştirildi. Güneş panellerinden elde edilen enerjiyle çalışan sistemler, elektrik şebekesine bağımlılığı azaltırken yiyeceklerin uygun sıcaklıkta tutulmasını sağlıyor.

Buzdolaplarına bırakılan gıdalar, ihtiyaç duyan kişiler tarafından ücretsiz alınabiliyor. Uygulama, kullanılabilir durumdaki yiyeceklerin çöpe gitmesini önlemeyi ve gıdaya erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

HAFTADA İKİ KEZ YİYECEK BIRAKILIYOR

Fresh Access Franklin adı verilen uygulamada buzdolapları haftanın yedi günü, günün 24 saati kullanılabiliyor. Yiyecek almak isteyenlerden kimlik, gelir belgesi veya herhangi bir başvuru istenmiyor.

Yerel çiftçilerden temin edilen taze sebze ve meyveler haftada iki kez dolaplara yerleştiriliyor. Bölge sakinleri de bahçelerinde yetiştirdikleri fazla ürünleri ve uygun gıdaları paylaşarak sisteme katkıda bulunabiliyor.

Temmuz 2026'da faaliyete geçen projenin iki yıllık finansman desteği bulunuyor. Yetkililer, uygulamanın ilerleyen dönemde daha fazla noktaya yayılmasını hedefliyor.