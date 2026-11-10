Kent genelinde yürütülen yaprak toplama çalışmalarında hava koşulları ve araçların çalışma programı nedeniyle gecikmeler yaşanabiliyor. Livonia Belediyesi, vatandaşların değişen toplama tarihlerini önceden öğrenebilmesi için belirli sokaklara kırmızı levhalar yerleştirilmesini öngörüyor.

KIRMIZI LEVHALAR 3 İLA 5 GÜN ÖNCEDEN YERLEŞTİRİLECEK

Livonia Belediyesi tarafından açıklanan programa göre yaprak toplama çalışmaları 2 Kasım'da başladı ve 11 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Temizlik ekipleri her gün sabah saat 07.00'de çalışmaya başlayacak.

Kentteki mahalleler belirli bölgelere ayrılarak toplama takvimine dahil edildi. Hava koşulları nedeniyle tarihlerde değişiklik yaşanabileceği için kırmızı bilgilendirme levhaları, planlanan toplama gününden 3 ila 5 gün önce sokaklara yerleştirilecek.

Levhalar, sürücülerin ve bölge sakinlerinin temizlik takvimini takip etmesini sağlayacak. Belediye ayrıca çalışmaların yapılacağı günlerde sokaklara park edilen araçların kaldırılmasını istiyor.

SOKAKLARA PARK EDİLEN ARAÇLAR KALDIRILACAK

Yeni dönem kapsamında vatandaşlardan bahçelerinde ve evlerinin önünde biriken yaprakları yol kenarına uzun şeritler halinde toplamaları isteniyor. Yaprakların yağmur suyu giderlerini, posta kutularını ve dar geçişleri kapatmaması gerekiyor.

Belediye, yol kenarına yalnızca ağaç yapraklarının bırakılmasına izin veriyor. Dal, çimen ve diğer bahçe atıklarının yapraklarla karıştırılması yasaklanırken plastik torbalara doldurulan yapraklar da toplama programına kabul edilmiyor.

Temizlik araçlarının geçişini kolaylaştırmak amacıyla sürücülerden belirlenen toplama günlerinde araçlarını sokaklardan çekmeleri isteniyor. Ekiplerin son geçişinin ardından yollara yeniden yaprak bırakılmaması gerektiği de vurgulanıyor.

Livonia Belediyesi, vatandaşların mahallelerine ait toplama tarihlerini belediyenin internet sitesindeki harita üzerinden kontrol edebileceğini bildirdi.