Proje, ihtiyaç sahiplerinin yardım alırken kimliklerini açıklamak veya herhangi bir görevliyle görüşmek zorunda kalmaması amacıyla geliştirildi. Böylece destek sürecinin daha hızlı ve daha gizli yürütülmesi hedefleniyor.

EKMEĞİ ANINDA PİŞİRİYOR

Sistemin en dikkat çeken özelliği, ekmekleri önceden hazırlamak yerine sipariş verildiği anda pişirmesi. Haftanın yedi günü, 24 saat çalışan makineler, sıcak ekmeği kısa süre içinde kullanıcıya teslim ediyor. Dubai'de şu anda camiler ve çeşitli noktalarda hizmet veren beş makine bulunuyor.

Proje kapsamında kullanılan akıllı otomatlar, yalnızca ekmek dağıtmıyor. Aynı zamanda destek vermek isteyen kişiler de makine üzerinden bağış yapabiliyor. Toplanan bağışlar, ücretsiz ekmek dağıtımının sürdürülmesinde kullanılıyor.

AMAÇ YARDIMI DAHA KOLAY HALE GETİRMEK

Projeyi yürüten kuruluşlar, yardım almak isteyen kişilerin uzun kuyruklar beklemeden veya kayıt işlemleriyle uğraşmadan temel gıda ihtiyacına ulaşmasını amaçlıyor. Sistemin otomatik çalışması sayesinde dağıtım günün her saatinde kesintisiz devam ediyor.

Dubai'de uygulanan sistem, teknolojiyi sosyal yardım amacıyla kullanan örneklerden biri olarak gösteriliyor. Yetkililer, projenin toplumun desteğiyle uzun vadede sürdürülebilir bir yardım modeli oluşturmasını hedefliyor.