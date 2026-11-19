Özellikle turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgelerde sokakların temiz tutulması amacıyla hayata geçirilen uygulama, temizlik ekiplerinin iş yükünü de azaltmayı hedefliyor. Geleneksel çöp kutularından farklı olarak bu sistemler, doluluk seviyelerini takip edebiliyor ve boşaltılmaları gerektiğinde ilgili ekiplere bilgi gönderiyor.

ÇÖPLERİ BEŞTE BİRİNE KADAR SIKIŞTIRIYOR

Akıllı çöp kutularının en dikkat çekici özelliği, içlerine atılan çöpleri otomatik olarak sıkıştırabilmeleri. Güneş panellerinden elde edilen enerjiyle çalışan mekanizma, atıkların kapladığı hacmi beşte birine kadar düşürebiliyor. Böylece kutular daha geç doluyor ve sokaklarda çöp birikmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Sistemde bulunan sensörler, çöp kutularının ne kadar dolduğunu sürekli olarak kontrol ediyor. Toplanan veriler sayesinde temizlik ekipleri hangi kutuların boşaltılması gerektiğini önceden görebiliyor. Bu yöntemle gereksiz toplama seferlerinin azaltılması ve temizlik hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi hedefleniyor.

TURİSTLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDE KULLANILIYOR

Tokyo'nun en hareketli noktalarından biri olan Akihabara, elektronik ürün mağazaları, oyun merkezleri ve alışveriş alanlarıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Bölgede artan ziyaretçi sayısı, özellikle yoğun saatlerde çöp toplama hizmetleri üzerinde baskı oluşturuyor.

Yeni uygulamayla hem sokakların daha temiz tutulması hem de atık toplama işlemlerinin daha düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Güneş enerjisi kullanılması sayesinde çöp sıkıştırma işlemi için harici elektrik bağlantısına duyulan ihtiyaç da azaltılıyor. Uygulama, kalabalık şehirlerde atık yönetimini kolaylaştırabilecek teknolojik çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.