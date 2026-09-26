İktidarın “Hayvanları Koruma”, hayvanseverlerin “katliam yasası” olarak tanımladığı düzenleme kapsamında sokakta yaşayan can dostların yüzde 99’u son 2 yıl içinde toplatıldı.

Erzurum İl Hayvanları Koruma Kurulu ise sokak hayvanlarına yönelik uygulamada bir adım öteye geçti. Kurul, sahipsiz hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasını önlemek amacıyla sokaklarda beslenmesinin il genelinde yasaklanmasına karar verdi.

MAHALLE MAHALLE TAKİP

Toplantı Vali Aydın Baruş başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde önceki gün yapıldı. Uygulamanın ilçe belediyelerince mahalle mahalle takip edilmesi, ilçe ve mahallelerde sahipsiz hayvanların tespitine yönelik denetimlerin muhtarlıklar, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yürütülmesi kararlaştırıldı. Tespit edilen hayvanların ise ‘ivedilikle’ bildirilmesi istendi. Kurulun gündeminde bakımevleri de vardı.

ÜREME KONTROLÜ YAPILACAK!

Sahiplendirilen köpeklerin üremelerinin kayıt altına alınması konusunda takip yapılması kararı alınan toplantıda, Pasin Ovası Belediyeler Birliği’ne ait bakımevinin, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilinceye kadar faaliyetleri durduruldu.

Karar, sahipsiz hayvanların temel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı tartışmasını da beraberinde getirdi. Hayvanseverler, “Bu sahipsiz hayvanları açlığa mahkum etmek, yaşam haklarını yok saymaktır” dedi.